ТНМК у відпустку від служби провели благодійний концерт у Дніпрі

Вокаліст Олег Фагот Михайлюта, бас-гітарист Костянтин Жуйков та гітарист Ярослав Верьовкин нині не лише артисти, а й військові. Несуть службу в теробороні, Нацгвардії та ЗСУ. Тож, щоб зіграти на благодійному концерті, учасники гурту ТНМК отримали відпустки.

Це перший концерт гурту у метро для сотень дніпрян, які прийшли послухати засновників українського хіп-хопу.

Головна мета таких благодійних концертів – допомога армії. Вхід на концерт вільний, але кожен охочий може переказати кошти. Всі йде на потреби військових. Нині збирають €18 тис. на карету швидкої допомоги для оперативного командування “Схід”.

Нині, кажуть учасники гурту, кожен українець наближає перемогу, чим може: хто в тилу, хтось зі зброєю в руках, а хто – з музичними інструментами.

– Ніхто вже не буде сперечатися, що потужний фронт і потужний нуль це завдяки тому, що потужний тил існує, а потужний тил існує тому що всі на своїх місцях, все одно так чи інакше роблять свою справу, платять податки та підтримують військових, – каже вокаліст гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Це другий благодійний фестиваль БезВІЗ БезВійни, який проходить в дніпровському метро. Організатори кажуть, що попри складнощі, готові проводити концерти регулярно.

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