Тонкий лед ушел под воду: как на Волыни ребята спасли товарища
Потеплело в Украине, и лед, которой уже успел укрыть некоторые водоемы, сейчас крайне опасен. Трагедией едва не завершилось катание на коньках для компании ребят на озере Черное на Волыни.
17-летний Владимир и не заметил, как начал уходить под лед. Счастье, что его друзья не запаниковали, а сразу бросились вытаскивать из ледяной воды.
Ребята не растерялись – хотя изрядно испугались. Сначала звали на помощь, но решили, чтобы не терять времени – самим доставать товарища из ледяной воды.
Смотрите: Пункты обогрева в Черкассах: кто может обратиться и адреса
Выходить на лед компанией можно только, если толщина льда не менее 15 сантиметров, советуют спасатели. Если есть темные пятна – лед опасен. В холодной воде человек замерзает за 8 минут, поэтому нужно быть очень осмотрительными, особенно на незнакомом водоеме.
Напомним, и в мороз, и в дождь на улицу, чтобы сходить в туалет. На Волыни почти сотня школ без внутренних туалетов. А те, что на улице – иногда такие, что страшно смотреть.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!