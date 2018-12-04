Тонкий лед ушел под воду: как на Волыни ребята спасли товарища

Потеплело в Украине, и лед, которой уже успел укрыть некоторые водоемы, сейчас крайне опасен. Трагедией едва не завершилось катание на коньках для компании ребят на озере Черное на Волыни.

17-летний Владимир и не заметил, как начал уходить под лед. Счастье, что его друзья не запаниковали, а сразу бросились вытаскивать из ледяной воды.

Ребята не растерялись – хотя изрядно испугались. Сначала звали на помощь, но решили, чтобы не терять времени – самим доставать товарища из ледяной воды.

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Выходить на лед компанией можно только, если толщина льда не менее 15 сантиметров, советуют спасатели. Если есть темные пятна – лед опасен. В холодной воде человек замерзает за 8 минут, поэтому нужно быть очень осмотрительными, особенно на незнакомом водоеме.

Напомним, и в мороз, и в дождь на улицу, чтобы сходить в туалет. На Волыни почти сотня школ без внутренних туалетов. А те, что на улице – иногда такие, что страшно смотреть.

Опубликовано Декабрь, 04 в 13:55



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