Тонны вооружения и призывы к диалогу: как Украина и мир противостоят агрессии РФ

Поддержка Украины Западом остается непреклонной, а дипломатический десант в Киев продолжается.

Сегодня в украинскую столицу прибыл министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

На встречах с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой стороны обсудили ужесточение обороноспособности Украины на фоне российской агрессии.

Однако министр затруднился ответить на вопрос, будет ли Испания поставлять Украине оружие. Он лишь отметил, что сейчас еще есть время для дипломатии.

— Этот кризис должен решаться через диалог и с помощью усилий, которые уже прилагаются, — сказал министр иностранных дел Испании.

Тем временем в Украину прибыли еще два самолета с военной помощью: от Великобритании и Соединенных Штатов.

На этот раз Лондон оказал поддержку для войск территориальной обороны – бронежилеты и шлемы. Когда США предоставили Украине 80 тонн военного снаряжения.

Всего с середины января британские, американские, канадские и польские транспортные самолеты совершили почти 30 рейсов в Украину. В совокупности украинским Вооруженным силам было передано более тысячи тонн различного вооружения, в том числе современные противотанковые комплексы, другое летальное оружие и боеприпасы.

Для Кремля в последние месяцы стало настоящим сюрпризом, что поддержку Киеву оказывает так много стран, которые находятся далеко от восточного фланга НАТО.

Как отметил Дмитрий Кулеба, уже 10 февраля в столицу прибудет глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. А в понедельник, 14 февраля, Украина ожидает приезда канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава украинского МИД также рассказал подробности визита в Киев президента Франции. По его словам, Эммануэль Макрон не оказывал никакого давления на президента Владимира Зеленского по поводу уступок России, как и речь не шла об отказе Украины от вступления в НАТО.

10 февраля в Берлине состоится встреча советников стран нормандской четверки, на которой попытаются разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Однако ни в одном из форматов Украина не согласится на пересечение четко определенных красных линий, отметил глава МИД.

– Мы не будем выполнять Минские соглашения на российских условиях. Это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения вообще. Но выполнять их в российской интерпретации – в частности, из-за диалога с “ДНР” и “ЛНР”, на чем категорически настаивает Россия, мы не будем. Это наша принципиальная позиция, – сказал Дмитрий Кулеба.

8 февраля военная эскалация России вокруг границ стала главной темой переговоров в Берлине. В немецкой столице встретились лидеры Германии Олаф Шольц, Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда. Они заверили, что Запад и дальше будет прилагать дипломатические усилия для снижения напряжения в отношениях Киева и Москвы, а накопление Россией войск на украинской границе назвали угрожающим.

Польский президент призвал активнее укреплять обороноспособность Украины.

— Наша большая задача – защитить территориальную целостность страны, которая не является ни членом Европейского Союза, ни НАТО, но является нашим союзником. А также страну, которая является домом для людей, стремящихся к свободе, желающих независимости и суверенитета, — сказал Анджей Дуда.

Выразился и Папа Римский Франциск. Он назвал “безумием” возможное вторжение России в Украину и в очередной раз призвал к мирным переговорам.

Фото: Pixabay

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