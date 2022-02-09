Тонни озброєння та заклики до діалогу: як світ протидіє можливому вторгненню РФ в Україну

Підтримка України Заходом залишається непохитною, а дипломатичний десант до Києва триває.

Сьогодні до української столиці завітав міністр закордонних спав Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.

На зустрічах з президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою сторони обговорили посилення обороноздатності України на тлі російської агресії.

Але міністр не зміг ствердно відповісти на питання, чи буде Іспанія постачати Україні зброю. Він лише зауважив, що нині ще є час для дипломатії.

– Ця криза має вирішуватися через діалог та за допомогою тих зусиль, які вже докладаються, – сказав міністр закордонних справ Іспанії.

Тим часом до України прибули ще два літаки з військовою допомогою: від Великої Британії та Сполучених Штатів.

Цього разу Лондон надіслав підтримку для військ територіальної оборони – бронежилети та шоломи. Коли США надали Україні 80 тонн військового спорядження.

Загалом, з середини січня британські, американські, канадські та польські транспортні літаки здійснили майже 30 рейсів в Україну. У сукупності українським Збройним силам передали понад тисячу тонн різного озброєння, зокрема сучасні протитанкові комплекси, іншу летальну зброю та боєприпаси.

Для Кремля в останні місяці стало справжнім сюрпризом, що підтримку Києву надає так багато країн, які знаходяться далеко від східного флангу НАТО.

Як зауважив Дмитро Кулеба, вже 10 лютого до столиці прибуде голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. А у понеділок, 14 лютого, Україна очікує на приїзд канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Очільник українського МЗС також розповів подробиці візиту до Києва президента Франції. За його словами, Еммануель Макрон не здійснював жодного тиску на президента Володимира Зеленського щодо поступок Росії, як і не йшлося про відмову України від вступу до НАТО.

10 лютого у Берліні відбудеться зустріч радників країн нормандської четвірки, спробують розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Однак у жодному з форматів Україна не погодиться на перетин чітко визначених червоних ліній.

– Ми не будемо виконувати Мінські угоди на російських умовах. Це не означає, що ми не будемо виконувати мінські угоди взагалі. Але виконувати їх в російській інтерпретації – зокрема через діалог з “ДНР” та “ЛНР”, на чому категорично наполягає Росія, ми не будемо. Це наша принципова позиція, – сказав Дмитро Кулеба.

8 лютого військова ескалація Росії навколо наших кордонів стала головною темою переговорів у Берліні. У німецькій столиці зустрілися лідери Німеччини Олаф Шольц, Франції Еммануель Макрон та Польщі Анджей Дуда. Вони запевнили, що Захід і далі докладатиме дипломатичних зусиль для зниження напруги у відносинах Києва та Москви, а накопичення Росією військ на українському кордоні назвали загрозливим.

Польський президент закликав активніше зміцнювати обороноздатність України.

– Наше велике завдання – захистити територіальну цілісність країни, яка не є ні членом Європейського Союзу, ні НАТО, але є нашим союзником. А також країну, що є домом для людей, які прагнуть свободи, які хочуть незалежності та суверенітету, – сказав Анджей Дуда.

Висловився і Папа Римський Франциск. Він назвав “божевіллям” можливе вторгнення Росії в Україну і вкотре закликав до мирних переговорів.

Фото: Pixabay

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