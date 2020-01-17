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Факты / Видео / Украина

Пытки и насилие: как издеваются над заключенными в харьковской колонии

Десятки заключенных харьковской 25-й колонии заявили о нечеловеческих пытках: насилие, пытки током и истязания холодом. У осужденных никаких шансов на исправление – им наоборот: еще больше ломают здоровье, психику, из колонии они освобождаются с огромными долгами.

По словам осужденных, деньги у них требуют руководители колоний или их помощники за комфортные условия или другими словами – за то, чтобы прекратили издеваться.

И по словам правозащитников, ужасы происходят не только в Харькове, пытки в колониях системные, сломать ее невозможно. Как вот история про изнасилованного АТОвца, который в 2017 году отбывал наказание в 77 колонии в Бердянске, которую называют зоной смерти. Несмотря на многочисленные доказательства и факты, пенитенциарии так и не понесли наказание за издевательство над заключенным.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Минветеранов заявили о травмах от пыток у освобожденных из плена украинцев.

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