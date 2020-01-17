Тортури та ґвалтування: як знущаються над ув’язненими у харківській колонії

Десятки ув`язнених харківської 25-ї колонії заявили про нелюдські катування: ґвалтування, тортури струмом та мордування холодом. У засуджених жодних шансів на виправлення – їм навпаки: ще більше ламають здоров`я, психіку, з колонії вони звільняються з величезними боргами.

За словами засуджених, гроші у них вимагають керівники колоній або їхні помічники за комфортні умови або іншими словами – за те, щоб припинили знущатись.

І за словами правозахисників, жахи відбуваються не тільки у Харкові, тортури в колоніях системні, зламати її не можливо. Як от історія про зґвалтованого АТОвця, який у 2017 році відбував покарання у 77 колонії у Бердянську, яку називають зоною смерті. Попри чисельні докази і факти, пенітенціарії так і не понесли покарання за знущання над ув`язненим.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Мінветеранів заявили про травми від тортур у звільнених з полону українців.

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