Традиционная или с рисом и карамелизированными шишками: рецепт кутьи на Рождество

У каждой хозяйки кутья своя, с тайнами и приправами для уникальности. Кто-то кладет изюм, а кому-то нравится марципан или мандариновый джем вместо меда. Кто-то поджаривает орехи, а кто-то режет их ножом.

Кому-то нравится с рисом, а кто-то употребляет только пшеничную. Рецептов очень много, но главное готовить кутью с любовью, не торопиться и думать при этом только о хорошем и светлом.

Львовская хозяйка Зоряна ужин готовит весь предрождественский день. За работу берется обязательно с хорошим настроением, потому что иначе, говорит, еда не удастся.

– Кутью я готовлю традиционно так как готовила моя бабушка. Бабушка была у меня 35 года, соответственно все традиции приготовления углу, которые у нее дома были, она готовила и соответственно научила меня. — научная сотрудница музея народного зодчества и быта во Львове Зоряна Цыпишева.

Кутья имеет много вариаций в зависимости от региона Украины. Она может быть разнообразной по консистенции, вкусу и наполнению. В Надсянне, откуда родом бабушка Зоряны, варили сухую кутью, добавляли только пшеницу, мед, орехи и мак.

Пшеницу следует несколько раз промыть и засыпать в кипяченую воду. Сегодня, как и прежде, Зоряна варит кашу на печи в течение 3-4 часов, пока зернышки не станут мягкими. Тем временем берется нарезать орехи и перетирать мак в макитре.

Несколько дней тратит на приготовление классического угла и бренд-шеф столичного ресторана Андрей Северенчук.

– Потому что там замачиваются сухофрукты, варятся компоты, на компоте варится полба, это все долго, – бренд-шеф ресторана современной киевской кухни Андрей Северенчук.

Поэтому для тех, кто не имеет столько времени, предлагает быстрый, современный рецепт. И вместо пшеницы уверенно берет рис, его используют на Юге и Востоке. Отвариваем его на овсяном молоке. Щедро добавляем мак, вливаем мед и еще один ингредиент.

Пора праздничное традиционное блюдо украсить, но опять же не так, как обычно. Овсяное молоко шеф сбивает, рыхлую пену добавляет вокруг выложенного в тарелке блюда.

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