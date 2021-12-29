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Факты / Украина / Общество

Около 70% украинцев празднуют Рождество 7 января — опрос

Марта Бондаренко редактор ленты
Около 70% украинцев празднуют Рождество 7 января — опрос

В Украине за последние два года почти не изменились традиции празднования Рождества: абсолютное большинство (67%) отмечают его 7 января.

Об этом говорится в исследовании фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года.

Согласно исследованию, только 3% опрошенных украинцев празднуют Рождество 25 декабря, еще 21% – дважды в год.

Что касается грядущего 2022 года, то 43% встречают его с чувством надежды на будущее Украины, а 34% опрошенных — с чувством тревоги.

К тому же, чем младшее поколение, тем больше оптимизма и надежды испытывают его представители по сравнению со старшими возрастными группами. И наоборот, старшие поколения чаще молодежи чувствуют безысходность, растерянность, пессимизм, тревогу и страх, — говорится в исследовании.

Что касается итогов 2021 года, то, по данным исследования, большинство украинцев заявили, что были счастливы.

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Источник: исследование фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Фото: Pexels

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