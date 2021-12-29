В Украине за последние два года почти не изменились традиции празднования Рождества: абсолютное большинство (67%) отмечают его 7 января.

Об этом говорится в исследовании фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года.

Согласно исследованию, только 3% опрошенных украинцев празднуют Рождество 25 декабря, еще 21% – дважды в год.

Что касается грядущего 2022 года, то 43% встречают его с чувством надежды на будущее Украины, а 34% опрошенных — с чувством тревоги.

К тому же, чем младшее поколение, тем больше оптимизма и надежды испытывают его представители по сравнению со старшими возрастными группами. И наоборот, старшие поколения чаще молодежи чувствуют безысходность, растерянность, пессимизм, тревогу и страх, — говорится в исследовании.

Что касается итогов 2021 года, то, по данным исследования, большинство украинцев заявили, что были счастливы.

Источник: исследование фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива