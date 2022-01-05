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Факти / Відео / Україна

Традиційна або з рисом та карамелізованими шишками: рецепт куті на Різдво

Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV Абрамова Юлія редакторка стрічки

У кожної господині кутя своя, з таємницями і приправами для унікальності.

Хтось кладе родзинки, а комусь до вподоби марципани чи мандариновий джем замість меду,  хтось підсмажує горіхи, а хтось ріже їх ножем і кладе до куті.

Комусь смакує з рисом, а хтось вживає лише пшеничну. Рецептів дуже багато, та головне готувати кутю з любов”ю, не поспішати і думати при цьому лише про добре і світле.

Львівська господиня Зоряна вечерю готує увесь передріздвяний день. До роботи  береться обов’язково з гарним настроєм, бо інакше, каже, їжа не вдасться.

– Кутю я готую традиційно так як готувала моя бабуся. Бабця була в мене 35 року, відповідно всі традиції приготування  куті, які в неї вдома були, вона готувала і відповідно навчила мене. – наукова співробітниця музею народної архітектури та побуту у Львові Зоряна Ципишева.

Кутя має багато варіацій залежно від регіону України. Вона може бути різноманітною за консистенцією, смаком та наповненням. У Надсянні, звідки родом бабуся Зоряни, варили суху кутю, додавали лише пшеницю, мед, горіхи та мак.

Пшеницю слід кілька разів промити і засипати у кип’ячену воду. Сьогодні, як і колись, Зоряна варить кашу на печі впродовж 3-4 годин, допоки зернятка не стануть м’якими. Тим часом, береться нарізати горіхи та перетирати мак у макітрі.

Кілька днів витрачає на приготування класичної куті і бренд-шеф столичного ресторану Андрій Северенчук.

– Тому що там замочуються сухофрукти, вариться узвари, на узварі вариться полба, це все довго, – бренд-шеф ресторану сучасної київської кухні Андрій Северенчук.

Тож для тих, хто не має стільки часу – пропонує швидкий, сучасний рецепт. І замість пшениці впевнено бере рис, його викорисоовують на Півдні та Сході. Відварюємо його на вівсяному молоці. Щедро додаємо мак, вливаємо мед та ще один інгредієнт.

Час святкову традиційну страву прикрасити, але знову ж не так, як зазвичай. Вівсяне молоко шеф збиває, пухку піну додає довкола викладеної у тарілці страви.

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