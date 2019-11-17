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Трамп приховує свою податкову декларацію – причина

Президент США приховує свою податкову декларацію. Дональд Трамп вимагає, аби Верховний суд заблокував рішення про її оприлюднення.

Раніше розсекретити документ його зобов’язало кілька американських судів. Адвокати Трампа вважають, це поза законом і раніше Конгрес ніколи не намагався отримати таку інформацію про американського президента.

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Юристи Трампа переконують: це допоможе політичним супротивникам у збиранні компромату.

Нагадаємо, Дональд Трамп приховує свої декларації ще від часу виборів. Американські ЗМІ припускають – президент  намагається приховати свій плачевний фінансовий стан. Адже кампанію будував на тому, що він успішний бізнесмен, здатний підняти країну. Оприлюднення декларацій у США не є обов’язковим, але кандидати зазвичай справно звітують про свої статки перед виборцями.

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