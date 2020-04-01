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Третина заробітчан, що повернулися з Польщі, повністю або частково втратили роботу

Третина українців, які працювали в Польщі, повністю або частково втратили роботу через обмеження, запроваджені владою через пандемію коронавірусу.

Наслідки заходів відчули 60%  українських заробітчан – свідчать опитування.

Понад половина респондентів не боїться інфекції й налаштована залишатися в Польщі. 20 з них готові зробити це нелегально. 7% прогнозують, що їм доведеться залишити Польщу.  Втім, багато вже й виїхало.

За даними українського посольства за 10 днів додому повернулися понад 100 тис. наших співвітчизників. І польська економіка відразу це відчула.

Аналітики констатують про брак робочої сили з України, передусім, про це заявили підприємства харчової промисловості та логістичні компанії. Тобто галузі, що під час епідемії наростили обсяги роботи.

Факти ICTV раніше писали про те, що на кордоні України з Польщею були величезні черги.

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