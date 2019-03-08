Трещины, плесень и дыры в полу: в Харькове люди с нарушениями зрения живут в нечеловеческих условиях

Жители Харькова, которые имеют проблемы со зрением, вышли на пикет. Требуют, чтобы власть наконец решила их ситуацию с жильем. Общежитие, в котором живут незрячие, буквально уже разваливается от старости. Там есть трещины, плесень и дыры в полу.

По словам жителей, с момента строительства в доме за 50 лет ни разу не было капремонта. Но городских чиновников это не беспокоит – ни ремонтировать не хотят, ни предоставлять новые квартиры.

Читайте: Украинцев не будут выселять из общежитий – Рада продлила мораторий

Общежитие принадлежит Украинскому обществу слепых, раньше здесь селили тех, кто работал на их специализированном предприятии. Сейчас оно на грани выживания, на ремонт денег нет. Выход – продать здание, говорят его жители, и хотя само общежитие ничего не стоит, земля под ним – золотая – центр города, сотка стоит $15 тыс. Но выяснилось, что земля принадлежит городу. И отдавать ее никто не собирается.

Ждать, пока упадет потолок, незрячие не хотят, и просто под мэрией начали собирать деньги на ремонт здания. Но ремонт только отсрочит проблему, аварийный дом рано или поздно рухнет, переживают люди.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что для военных построили первые современные общежития.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.