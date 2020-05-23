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Трем людям удалось выжить в авиакатастрофе в Пакистане

Трем людям удалось выжить в авиакатастрофе в Пакистане. Там жертвами трагедии стали 97 человек.

Уцелевшие пассажиры находятся в больнице. Катастрофа произошла накануне. Самолет Airbus-320 выполнял внутренний рейс из города Лахор. Пилот сообщил о технических проблемах, однако за минуту до посадки в городе Карачи диспетчеры потеряли связь с экипажем.

На борту самолета находилось 107 человек. Обломки лайнера упали на многолюдные жилые кварталы столицы, несколько домов разрушено. 15 местных жителей пострадали. Причины аварии пока неизвестны. Местные медиа пишут, что вероятно самолет столкнулся со стаей птиц.

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