Тротуар, который очищает воздух: ноу-хау в Польше

Тротуар, который очищает воздух. В Варшаве в одном из микро-районов вы найдете это экологическое ноу-хау.

Качество воздуха в Польше – одна из худших в Европе. Поэтому здесь всеми силами пытаются уменьшить количество выбросов и снизить уровень загрязнения.

Разработчики объясняют: система работает просто. Все естественно – принцип фотосинтеза. Под действием света специальное покрытие производит вещества, которые очищают воздух. Благодаря ускоренной химической реакции – оксиды азота превращаются в растворимые соли. Впоследствии их просто смывать с мостовой дождем.

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