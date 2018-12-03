Меняет пол и возраст, чтобы понравится: социальный робот в Японии
В Японии разработали новый тип робота. Его зовут Фурхат и его миссия социальная – сделать технологии более человечными.
У Андроида человеческое лицо, может воспроизводить эмоции в зависимости от темы разговора.
Кроме того, робот может менять свой пол, и даже возраст, чтобы было приятнее собеседнику.
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Робот может работать врачом, расспрашивать пациентов об их болезни и вредных привычках. Однако где именно будет первое рабочее место Фурхата, пока неизвестно.
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2018-12-03Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.