Меняет пол и возраст, чтобы понравится: социальный робот в Японии

В Японии разработали новый тип робота. Его зовут Фурхат и его миссия социальная – сделать технологии более человечными.

У Андроида человеческое лицо, может воспроизводить эмоции в зависимости от темы разговора.

Кроме того, робот может менять свой пол, и даже возраст, чтобы было приятнее собеседнику.

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Робот может работать врачом, расспрашивать пациентов об их болезни и вредных привычках. Однако где именно будет первое рабочее место Фурхата, пока неизвестно.

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Опубликовано Декабрь, 03 в 10:59



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