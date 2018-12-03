Как в Эстонии обновляют советские дома
В Эстонии, домов возведенных в советское время – более половины. После длительных дебатов “за” и “против” Эстония взяла курс на тотальную реновацию старого жилого фонда.
Здания обновляют целыми улицами и даже городами.
Пятна на потолке, грибок на стенах. Мирьям показывает, как раньше выглядела ее квартира на последнем этаже здания конца 80-х. Перекрытие требовало ремонта, и после длительных дискуссий, жители решили взять кредит и обновить дом полностью. Дом обновили извне, поставили новую систему отопления, новые окна с балконами. Реновация дома обошлась в 300 тысяч евро. 200 из них компенсировал Евросоюз.
Теперь здания выглядят так, словно сведены в одно время и в одном стиле. Кое-где установлены солнечные батареи. Особая гордость Раквере – модернизированный детский садик. На его реновацию деньги дала Швейцария – при условии, что детсад будет не только красивым, но и энергоэффективным.
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После модернизации, расходы на отопление уменьшились втрое. Сколько потребили и сэкономили – отслеживает специальная программа. Чтобы получить компенсацию на обновление многоэтажки – Евросоюз тоже выдвигает условия.
По эстонским законам, комплексную реновацию дома можно сделать, даже если не все владельцы “за”. Нужно половина жителей плюс один голос.
Ранее Факты ICTV писали, как в Польше дают новую жизнь зданиям.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!