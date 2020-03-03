ТРЦ замість шкіл. Чому ДАБІ дозволяє масову забудову Києва торговими центрами

Болюча проблема киян – це незрозуміла та хаотична забудова столиці. Київ уже давно перетворився на столицю заторів, парковок, висоток і торгових центрів. Останні виростають з такою швидкістю й щільністю, що навіть затятим шопоголікам їх усі не обійти.

До прикладу, населення столичного району Оболонь – 320 тис. осіб, а на кожного жителя там сотні квадратів торгових площ. Всього в районі 10 ТРЦ, ще один – на порозі відкриття. Натомість в районі черга в дитсадках, переповнені школи і практично відсутні муніципальні спортивні заклади. Подібна ситуація по всій країні. Деталі у сюжеті Олени Фроляк та Наталії Жуковської.

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