PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

40 тыс. человек без денег и квартир. Куда делись средства вкладчиков Укрбуда

Инвесторы одного из крупнейших застройщиков в стране госкорпорации Укрбуд требуют достроить их квартиры. Строительство остановилось на всех 26 объектах компании. Люди могут остаться без денег и без квартир.

40 тыс. человек без денег и квартир. Куда делись средства вкладчиков Укрбуда

Почти 40 тыс. инвесторов компании Укрбуд рискуют оказаться без своих квадратных метров, а 13 тыс. квартир могут не сдать в эксплуатацию.

По масштабу этот строительный скандал может стать крупнейшим в Украине за все годы независимости, его уже окрестили вторая Элита-центр. Эксперты говорят, что крупная компания не может достроить свои объекты из-за того, что огромная сумма денег просто исчезла.

Читайте: В Киеве планируют перестроить хрущевки до 2040 года

Формально на домах Укрбуда висит реклама государственной корпорации. Акции компании действительно принадлежат государству, но вот деньги шли не в госказну, а в частные карманы.

Такие схемы называют финансовой пирамидой. Инвесторы перечисляют взносы за квартиры в своем доме, но фактически за эти деньги сводятся объекты, строительство которых началось раньше. Деньги распределяются между многочисленными фирмами-прокладками.

После того, как разгорелся скандал, на поверхность начали всплывать факты, где же могли раствориться деньги инвесторов. Один из топ-менеджеров Укрбуда Олег Майборода показал роскошную жизнь Максима Микитася, которого связывают с корпорацией. Народный депутат прошлого созыва жил на широкую ногу.

И элитные авто – не единственное, на что шли деньги. По словам бывшего соратника, Микитась потратил на свой дом 160 млн грн и приобрел кучу другой недвижимости. Его поместье находится на площади в несколько десятков гектаров на живописном берегу Днепра.

Масла в огонь подлил и пранкер Джокер, он опубликовал якобы переписку Микитася с партнерами. Там фигурируют расходы на выборы, суды, и политику. По подсчетам бывшего менеджера Укрбуда на все это Микитась потратил 300 млн грн.

Но и это может быть только цветочками. Член городской комиссии по проблемным застройкам Сергей Мельничук считает, что миллиарды долларов уже выведены в офшоры.

Эксперты говорят, что Укрбуд – это далеко не единственная компания, которая работает по сомнительным схемам. Только в столице почти половина новостроек имеют признаки финансовых пирамид.

На скандал уже отреагировал и рынок недвижимости. Из-за недоверия к застройщикам, начал падать спрос на жилье в новостройках.

То, что объекты Укрбуда все же собираются довести до конца, на этой неделе заявил президент Зеленский. За это взялся другой строительный гигант – Киевгорстрой. Но, по мнению экспертов, достроить жилье будет нелегко, потому что Укрбуд часто нарушал действующие нормы строительства.

А вот кто и как будет достраивать Шулявский мост в Киеве, пока непонятно, этот объект также был отдан Укрбуду. Активисты говорят, что деньги, выделенные на мост, пытались использовать для покрытия проблем с жилищным строительством.

Бывший владелец Укрбуда Максим Микитась уже является фигурантом нескольких уголовных дел о махинациях с недвижимостью и отмывании $200 млн. А ГБР уже провело обыски у него дома.

Напомним, 16 декабря на международном форуме Будущее Киева презентовали идею генплана.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей
Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей
Протесты под Радой остановили движение на дорогах Киева (КАРТА)
Протесты под Радой остановили движение на дорогах Киева (КАРТА)
Драка под Радой: здание парламента закрыли на вход и выход
Драка под Радой: здание парламента закрыли на вход и выход
Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук
Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук
В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой
В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой
Хрущевка
В Киеве планируют перестроить хрущевки до 2040 года
поліція
Ударил в грудь и сломал камеру: в Киеве мужчина избил патрульную
Метро на Троещину и парковки. В столице представили генплан Киева
Метро на Троещину и парковки. В столице представили генплан Киева
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка