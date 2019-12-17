40 тыс. человек без денег и квартир. Куда делись средства вкладчиков Укрбуда

Инвесторы одного из крупнейших застройщиков в стране госкорпорации Укрбуд требуют достроить их квартиры. Строительство остановилось на всех 26 объектах компании. Люди могут остаться без денег и без квартир.

Почти 40 тыс. инвесторов компании Укрбуд рискуют оказаться без своих квадратных метров, а 13 тыс. квартир могут не сдать в эксплуатацию.

По масштабу этот строительный скандал может стать крупнейшим в Украине за все годы независимости, его уже окрестили вторая Элита-центр. Эксперты говорят, что крупная компания не может достроить свои объекты из-за того, что огромная сумма денег просто исчезла.

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Формально на домах Укрбуда висит реклама государственной корпорации. Акции компании действительно принадлежат государству, но вот деньги шли не в госказну, а в частные карманы.

Такие схемы называют финансовой пирамидой. Инвесторы перечисляют взносы за квартиры в своем доме, но фактически за эти деньги сводятся объекты, строительство которых началось раньше. Деньги распределяются между многочисленными фирмами-прокладками.

После того, как разгорелся скандал, на поверхность начали всплывать факты, где же могли раствориться деньги инвесторов. Один из топ-менеджеров Укрбуда Олег Майборода показал роскошную жизнь Максима Микитася, которого связывают с корпорацией. Народный депутат прошлого созыва жил на широкую ногу.

И элитные авто – не единственное, на что шли деньги. По словам бывшего соратника, Микитась потратил на свой дом 160 млн грн и приобрел кучу другой недвижимости. Его поместье находится на площади в несколько десятков гектаров на живописном берегу Днепра.

Масла в огонь подлил и пранкер Джокер, он опубликовал якобы переписку Микитася с партнерами. Там фигурируют расходы на выборы, суды, и политику. По подсчетам бывшего менеджера Укрбуда на все это Микитась потратил 300 млн грн.

Но и это может быть только цветочками. Член городской комиссии по проблемным застройкам Сергей Мельничук считает, что миллиарды долларов уже выведены в офшоры.

Эксперты говорят, что Укрбуд – это далеко не единственная компания, которая работает по сомнительным схемам. Только в столице почти половина новостроек имеют признаки финансовых пирамид.

На скандал уже отреагировал и рынок недвижимости. Из-за недоверия к застройщикам, начал падать спрос на жилье в новостройках.

То, что объекты Укрбуда все же собираются довести до конца, на этой неделе заявил президент Зеленский. За это взялся другой строительный гигант – Киевгорстрой. Но, по мнению экспертов, достроить жилье будет нелегко, потому что Укрбуд часто нарушал действующие нормы строительства.

А вот кто и как будет достраивать Шулявский мост в Киеве, пока непонятно, этот объект также был отдан Укрбуду. Активисты говорят, что деньги, выделенные на мост, пытались использовать для покрытия проблем с жилищным строительством.

Бывший владелец Укрбуда Максим Микитась уже является фигурантом нескольких уголовных дел о махинациях с недвижимостью и отмывании $200 млн. А ГБР уже провело обыски у него дома.

Напомним, 16 декабря на международном форуме Будущее Киева презентовали идею генплана.