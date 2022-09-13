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Факты / Видео / Україна

Трупы со следами пыток: что творили оккупанты на Харьковщине до побега от ВСУ

Ольга Тетеріна редактор ленты Александр Мужичук журналист Вікна

В поселке Зализничное на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили тела замученных мирных жителей. В общей сложности полицейские обнаружили четыре трупа, на которых были следы пыток.

До войны в этом населенном пункте жили три с половиной сотни местных жителей. Сколько сейчас – неизвестно, масштабы разрушений тоже выясняется. Во многих домах разбиты стекла, света нет.

Зализничное расположено недалеко от государственной границы, поэтому эти территории захватчики оккупировали в первые дни войны.

После деоккупации местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что российские захватчики убивали их односельчан. Одного убитого закопали на территории Асфальтного завода напротив железнодорожной станции, еще трое похоронены на территории собственных домохозяйств. Мотивы убийств своих соседей российскими солдатами местные люди не понимают.

— Не знаю. Наверное, отвращение какое-то. Он никого не трогал, спокойный человек был, – комментируют местные жители.

Тела жертв отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны.

– Сильно испугались. Эта лужа крови у меня до сих пор перед глазами. Большая лужа крови, – рассказала местная жительница Мария Григорора.

По данным Управления ООН по правам человека, в Украине более 14 тыс. гражданских украинцев стали жертвами войны. Из них погибли почти 6 тыс. гражданских, и около 8 тыс. получили ранения.

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