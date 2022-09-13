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Факти / Відео / Україна

Трупи зі слідами тортур: що коїли окупанти на Харківщині до втечі від ЗСУ

Ольга Тетеріна редакторка стрічки Олександр Мужичук журналіст Вікна

У селищі Залізничне на деокупованій території Харківської області знайшли тіла закатованих мирних мешканців. Загалом поліцейські виявили чотири трупи, на яких були сліди тортур.

До війни у цьому населеному пункті жили три з половиною сотні місцевих жителів. Скільки зараз – невідомо, масштаби руйнувань теж з’ясовується. У багатьох оселях потрощені шибки, світла немає.

Залізничне розташоване недалеко від державного кордону, тому ці території загарбники окупували в перші дні війни.

Після деокупації місцеві жителі звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що російські загарбники вбивали їхніх односельчан. Одного вбитого закопали на території Асфальтного заводу навпроти залізничної станції, ще троє  поховані на території власних домогосподарств. Мотиви вбивств своїх сусідів російськими солдатами місцеві не розуміють.

 – Не знаю. Напевно огида якась. Він нікого не чіпав, спокійна людина була, – коментують місцеві жителі.

Тіла жертв відправили для проведення судово-медичної експертизи. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства та порушення законів і звичаїв війни.

– Сильно злякалися. Ця калюжа крові у мене досі перед очима. Велика калюжа крові, – розповіла місцева жителька Марія Григорора.

За даними Управління ООН з прав людини, загалом в Україні понад 14 тис. цивільних українців стали жертвами війни. З них загинули майже 6 тис. цивільних осіб, і близько 8 тис. дістали поранень.

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