Три кілометри і дві смуги руху: якою буде нова об’їзна траса на Хмельниччині
На Хмельниччині взялися за відновлення дороги-довгобуду. Восьмикілометрової об’їзної чекають ще з 2004-го.
Це міжнаціональна траса і має стратегічне значення – сполучає Чернівецьку область зі столицею.
Понад 160 млн грн. із державного бюджету виділили на капітальний ремонт цієї дороги в рамках президентської ініціативи Велике будівництво. Дорожники обіцяють за шість місяців, якщо не завадить коронавірус, зроблять абсолютно нову трасу.
Докладніше – у сюжеті Людмили Цимбалюк.
До слова, Факти ICTV перевірили стан українських доріг.
2020-03-17
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