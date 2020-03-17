Три кілометри і дві смуги руху: якою буде нова об’їзна траса на Хмельниччині

На Хмельниччині взялися за відновлення дороги-довгобуду. Восьмикілометрової об’їзної чекають ще з 2004-го.

Це міжнаціональна траса і має стратегічне значення – сполучає Чернівецьку область зі столицею.

Понад 160 млн грн. із державного бюджету виділили на капітальний ремонт цієї дороги в рамках президентської ініціативи Велике будівництво. Дорожники обіцяють за шість місяців, якщо не завадить коронавірус, зроблять абсолютно нову трасу.

Докладніше – у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV перевірили стан українських доріг.

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