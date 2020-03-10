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Держать форму в 72. Как живет легенда бодибилдинга Александр Алексенко

5-кратный чемпион Советского Союза и 20-кратный чемпион Украины по фитнесу — Александр Алексенко из Черкасс легенда бодибилдинга. Мужчина до сих пор тренирует молодежь, воспитывает чемпионов и не уменьшает собственные нагрузки.

Секрет подтянутого красивого тела от известного культуриста в соблюдении режима, правильном питании и систематических занятиях с тренером.

За годы своего тренерства Александр Алексенко воспитал пятерых чемпионов Советского Союза, более 60 чемпионов Украины и четырех мировых. Мужчина до сих пор продолжает тренировать и мотивировать черкащан своим примером.

Александр Алексенко держит в тонусе коллег и вдохновляет спортсменов — сейчас он в очередной раз набирает в новую команду будущих чемпионов.

Факты ICTV ранее писали про очаровательную украинку, которая возглавила рейтинг бодибилдеров.

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