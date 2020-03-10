Тримати форму у 72. Як живе легенда бодібілдингу Олександр Алексенко

5-разовий чемпіон Радянського Союзу та 20-разовий чемпіон України з фітнесу – Олександр Алексенко з Черкас легенда бодібілдингу. Чоловік і досі тренує молодь, виховує чемпіонів і не зменшує власні навантаження.

Секрет підтягнутого гарного тіла від відомого культуриста в дотриманні режиму, правильному харчуванні і систематичних заняттях із тренером.

За роки свого тренерства Олександр Алексенко виховав п’ятьох чемпіонів Радянського Союзу, понад 60 чемпіонів України і чотирьох світових. Чоловік і досі продовжує тренувати і мотивувати черкащан своїм прикладом.

Олександр Алексенко тримає в тонусі колег та надихає спортсменів – нині він вкотре набирає нову команду майбутніх чемпіонів.

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