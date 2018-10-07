Держать оружие в руках легче: как и зачем во Львове учат бойцов вальсировать

С передовой на бал. Во Львове 17 бойцов учились вальсировать, чтобы в такой романтичный и искренний способ поздравить своих собратьев с наступающим праздником Защитника Отечества.

Под музыкальное сопровождение оркестра Национальной академии сухопутных войск участники делают первые робкие шаги.

Мужчины шутят, держать оружие в руках легче, в танце самое сложное было сделать первый шаг.

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Гостями мероприятия стали волонтеры, ветераны и простые граждане, которые пришли, чтобы еще раз показать свое большое уважение и любовь к защитникам.

Напомним, в Харькове открылся самый большой цветочный фестиваль Украины. Из хризантем здесь созданы сотни причудливых скульптур. Посетители в восторге.

Опубликовано Октябрь, 07 в 14:06



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