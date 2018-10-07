Держать оружие в руках легче: как и зачем во Львове учат бойцов вальсировать
С передовой на бал. Во Львове 17 бойцов учились вальсировать, чтобы в такой романтичный и искренний способ поздравить своих собратьев с наступающим праздником Защитника Отечества.
Под музыкальное сопровождение оркестра Национальной академии сухопутных войск участники делают первые робкие шаги.
Мужчины шутят, держать оружие в руках легче, в танце самое сложное было сделать первый шаг.
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Гостями мероприятия стали волонтеры, ветераны и простые граждане, которые пришли, чтобы еще раз показать свое большое уважение и любовь к защитникам.
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