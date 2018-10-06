Роют окопы, укрепляют блиндажи – ситуация на Донбассе на сейчас

Украину на Донбассе сейчас защищают совсем молодые ребята, кому-то только исполнилось 20, кому-то 23, а кто-то в 26 чувствует себя уже опытным воином.

Ситуация на передовой остается напряженной, но контролируемой нашими армейцами. Украинские военные говорят, у врага все время проходят ротации. А также российским оккупантам продолжает поступать оружие.

Сейчас российские оккупанты все глубже зарываются в землю – роют окопы, укрепляют блиндажи. А еще подтягивают технику.

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Авдеевская промзона – уже несколько лет ежедневно во фронтовых сводках. Здесь и сейчас жарко. Российские оккупанты бьют из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировались вражеские снайперы.

К слову, наши военные копают новые траншеи, делают блиндажи. Каждый пехотинец знает, чем лучше укрепиться, тем больше шансов выжить.

Опубликовано Октябрь, 06 в 19:46



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