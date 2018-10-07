Факти / Відео / Україна / Тримати зброю в руках легше: як та навіщо у Львові вчать бійців вальсувати/

Тримати зброю в руках легше: як та навіщо у Львові вчать бійців вальсувати

З передової на бал. У Львові 17 бійців вчилися вальсувати, аби в такий романтичний і щирий спосіб привітати своїх побратимів із прийдешнім святом Захисника Вітчизни.

Під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ учасники роблять перші несміливі кроки.

Чоловіки жартують, тримати зброю в руках легше, у танці найважче було зробити перший крок.

Дивіться: Риють окопи, укріплюють бліндажі – ситуація на Донбасі зараз

Гостями заходу стали волонтери, ветерани та прості громадяни, які прийшли, аби вкотре показати свою велику повагу та любов до захисників.

Нагадаємо, у Харкові відкрився найбільший квітковий фестиваль України. Із хризантем тут створено сотні чудернацьких скульптур. Відвідувачі у захваті.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Де в Україні стартував опалювальний сезон
Порятунок новонароджених у Львові на межі зупинки – бракує грошей на деталі
На Львівщині 5 родин 50 років живуть без даху
Форум видавців у Львові: остання книги Гузара та зустріч із британським нейрохірургом
200 тис. на три операції не вистачає пораненому під Волновахою бійцю
Стрічка Шляхетні волоцюги: про Львів у 30-х та субкультуру батярів
Концерт пам’яті Кузьми у Львові: Тіна Кароль, Пономарьов і Піккардійська терція
Авторська та зварена у 20-метровій джезві: кавовий фестиваль у Львові

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка