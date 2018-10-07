Тримати зброю в руках легше: як та навіщо у Львові вчать бійців вальсувати

З передової на бал. У Львові 17 бійців вчилися вальсувати, аби в такий романтичний і щирий спосіб привітати своїх побратимів із прийдешнім святом Захисника Вітчизни.

Під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ учасники роблять перші несміливі кроки.

Чоловіки жартують, тримати зброю в руках легше, у танці найважче було зробити перший крок.

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Гостями заходу стали волонтери, ветерани та прості громадяни, які прийшли, аби вкотре показати свою велику повагу та любов до захисників.

Нагадаємо, у Харкові відкрився найбільший квітковий фестиваль України. Із хризантем тут створено сотні чудернацьких скульптур. Відвідувачі у захваті.

Опубліковано Жовтень, 07 в 14:06



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