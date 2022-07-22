Трезубец на щите Родины-мать: Ткаченко о шагах, которые необходимо предпринять

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о шагах, которые нужно предпринять, прежде чем будет установлен трезубец на щите монумента Родина-мать.

Говорит, далее нужно будет работать по такому алгоритму — Музей истории Украины во Второй мировой войне сейчас работает с техническими специалистами по изучению документов, которые были доступны по поводу того времени, когда этот монумент был создан.

— Важно знать всю историю и то, как этот щит был создан, и отработать технический алгоритм. Вторая тема связана с авторским правом. Необходимо разрешение от авторов, которые создавали монумент, и чтобы они дали согласие на снятие этого герба, — отметил Ткаченко.

Также есть некоторые нюансы с законами, поэтому нужно советоваться со специалистами, которые разрешат создать рабочую группу по осмотру конструкции.

— Еще нужно будет посоветоваться с искусствоведами, культурологами, историками. Это займет некоторое время. Просто так герб снять невозможно, но то, что мы паралельно начинаем процес относительно переосмысления музея Второй мировой войны как музея нашего сопротивления в целом — это важно. Эти процессы будут идти параллельно, — отметил министр.

Говорит, разговоров относительно того, что делать со щитом, было много с 2014 года, но никто не спрашивал общественность.

— У нас есть наработанный механизм, вместе с музеем мы будем этим заниматься. Есть люди, которые имеют отношения к авторскому праву, живут в Украине, поэтому надеюсь, что все будет нормально, — сказал Ткаченко.

Отмечает, никто с заменой щита затягивать не будет, поскольку теперь на всех руководителей у власти будет давить общественный опрос.

Ранее мы писали, что 85% опрошенных в приложении Дія отдали голос за замену герба СССР гербом Украины на монументе Родина-мать. В опросе приняло участие около 780 тыс. пользователей.

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