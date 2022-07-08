СССР на щите Родины-Матери: что правительство Украины будет делать с памятью о “братских народах”

Что делать с самым большим гербом СССР в столице на памятнике Родине-Матери?

В приложении Дія начался опрос, где каждый может выбрать вариант:

“Оставить все как есть”, “Снять герб СССР” или “Заменить тризубом”.

В своем сообщении министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал:

Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага, мы знаем, что она наша Родина-Мать, но есть одно “но”.

Ткаченко добавил, что демонтаж советской символики с Родины-Матери — довольно непростая процедура по соображениям безопасности. Важно, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился.

А пока над этим работают специалисты, министр призывает принять участие в опросе. Результаты обнародуют через две недели.

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