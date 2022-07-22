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Тризуб на щиті Батьківщини-мати: Ткаченко про кроки, які необхідно зробити

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про кроки, які потрібно зробити, перш ніж буде встановлено тризуб на щиті монумента Батьківщина-мати.

Каже, далі потрібно буде працювати за таким алгоритмом – Музей історії України у Другій світовій війні наразі працює з технічними фахівцями з вивчення документів, які були доступні з того часу, коли цей монумент був створений.

– Важливо знати всю історію та те, як цей щит був створений, і відпрацювати технічний алгоритм. Друга тема пов’язана з авторським правом. Потрібний дозвіл від авторів, які створювали монумент, і щоб вони дали згоду на зняття цього герба, – зазначив Ткаченко.

Також є деякі нюанси із законами, тому потрібно радитися з фахівцями, які дозволять створити робочу групу з огляду конструкції.

– Ще треба буде порадитись із мистецтвознавцями, культурологами, істориками. Це займе деякий час. Просто так герб зняти неможливо, але те, що ми паралельно розпочинаємо процес щодо переосмислення музею Другої світової війни як музею нашого опору загалом – це важливо. Ці процеси триватимуть паралельно, – зазначив міністр.

Каже, розмов щодо того, що робити зі щитом, було багато з 2014 року, але ніхто не питав громадськість.

– У нас є напрацьований механізм, разом із музеєм ми цим займатимемося. Є люди, які мають відношення до авторського права, живуть в Україні, тож сподіваюся, що все буде нормально, – сказав Ткаченко.

Зазначає, ніхто із заміною щита не затягуватиме, оскільки тепер на всіх керівників при владі тиснутиме громадське опитування.

Раніше ми писали, що 85% опитаних у додатку Дія віддали голос за заміну герба СРСР гербом України на монументі Батьківщина-мати. В опитуванні взяло участь близько 780 тис. користувачів.

Читайте
СРСР на щиті Батьківщини-Матері: що уряд України робитиме з пам'яттю про "братні народи"

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