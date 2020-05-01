Ціни на електроенергію підвищать через збільшення максимальної вартості зеленої енергії

Тарифний регулятор НКРЕ збільшив максимальну вартість зеленої енергії, що автоматично призведе до чергового підняття цін на електроенергію.

Тепловим станціям приватного монополіста уряд уже розчистив ринок – їхню частку збільшують, а конкурентів прибирають. Державні АЕС, чиє енергія і дешевша, і екологічніша, з цього місяця змушують прикрутити потужності. Призупиняють роботу трьох блоків та знижують потужність. Це рівноцінно, якби зупинили Рівненську атомну.

Рішення протягнула в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, яку деякі аналітики пов’язують з приватним монополістом. Докладніше – у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому українці платять за електроенергію вшестеро більше, ніж у Європі.

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