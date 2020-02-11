Цены на газ в мире снижаются: причины и последствия для Украины

2020 может стать годом дешевого газа. Из-за избытка ресурса и теплой погоды, цены на голубое топливо на мировых рынках уже упали до минимального уровня за последние 15 лет.

Больше всего от этого страдает российский Газпром. Он не только теряет в цене. Россияни могут ощутимо потесниться на европейском рынке и окончательно похоронить Северный поток-2.

С начала года Газпром осуществляет транзит через Украину значительно меньше законтрактованных объемов топлива. В январе россияне не использовали даже половины заказанных мощностей украинской ГТС. Впрочем, по условиям нового соглашения, на оплату транзита это не влияет – Газпром все равно платит все 100%.

Газпром не догружает украинское направление чисто из экономических соображений. Готовясь к возможной остановке транзита в прошлом году, россияне накопили в газовых хранилищах ЕС рекордные объемы топлива, и сейчас пытаются реализовать в первую очередь их.

Из-за этого цены на газ снижаются. Благодаря теплой зиме топлива в хранилищах более чем достаточно. Падение цены поспособствовал и коронавирус, из-за эпидемии Китай приостановил покупку огромного объема ресурса. Поэтому его на рынке избыток.

Однако Украина в любом случае получит оговоренные средства за транзит российского газа в ЕС. А заодно еще и выигрывает от снижения рыночной цены на топливо. Весной оно может снова подешеветь.

Факты ICTV ранее писали о том, что летом 2020 года ожидается существенное снижение цены на газ для населения.

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