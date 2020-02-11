Ціни на газ у світі знижуються: причини та наслідки для України

2020 може стати роком дешевого газу. Через надлишок ресурсу та теплу погоду, ціни на блакитне паливо на світових ринках уже впали до мінімального рівня за останні 15 років.

Чи не найбільше від цього страждає російський Газпром. Він не лише втрачає в ціні. Росіяни можуть відчутно потіснитися на європейському ринку й остаточно поховати Північний потік-2.

З початку року Газпром транзитує через Україну значно менше законтрактованих обсягів палива. В січні росіяни не використали навіть половини замовлених потужностей української ГТС. Утім, за умовами нової угоди, на оплату транзиту це не впливає – Газпром все одно сплачує всі 100%.

Газпром не дозавантажує український напрямок суто з економічних міркувань. Готуючись до можливої зупинки транзиту торік, росіяни накопичили в газових сховищах ЄС рекордні обсяги палива, й нині намагаються реалізувати насамперед їх.

Через це ціни на газ знижуються. Завдяки теплій зимі палива в сховищах більш ніж достатньо. Падінню ціни посприяв і корона вірус, через епідемію Китай призупинив купівлю величезного обсягу ресурсу. Тож його на ринку надлишок.

Проте Україна в будь-якому разі отримає домовлені кошти за транзит російського газу в ЄС. А заодно ще й виграє від зниження ринкової ціни на паливо. Навесні воно може знову подешевшати.

Факти ICTV раніше писали про те, що влітку 2020 року очікується суттєве зниження ціни на газ для населення.

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