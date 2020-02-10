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Факты / Украина / Общество

Цены на газ существенно снизят летом – Коболев

Летом 2020 года ожидается существенное снижение цены на газ для населения.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, стоимость газа также пересмотрят в феврале.

– Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены, – сказал Коболев.

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Он добавил, что низкие цены на газ могут негативно повлиять на компании, которые добывают его в Украине.

Сейчас Нафтогаз получил уже два письма от компаний, в которых говорится о том, что они хотят закрывать добычу газа.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что введение в Украине двух платежек за газ является правильным шагом. Однако необходимо, чтобы люди получали их одновременно и одним документом.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы подавать людям соответствующую информацию понятнее.

Источник: РБК-Украина

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