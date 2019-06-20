Цены на отопление снизятся на 17-20% – Петренко

Министр юстиции Павел Петренко в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о ценах на тепло и горячую воду в грядущем отопительном сезоне.

– Экономически обоснованная цена на тепло – 1 300 грн, а в городе Чернигове сейчас пенсионерка, живущая в квартире 62 метра, переплачивает почти 600 грн, потому что там установлена ​​цена 2 200 грн. В Смеле переплачивается около 700 грн людьми, которые живут в небольших квартирах. Все эти местные поставщики и местное самоуправление, которое должно было выполнить законы и привести в соответствие плату за тепло и за воду, этого не сделали.

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– Правительство нашло профессиональное решение и на следующем заседании мы будем его принимать, где мы обяжем поставщиков по всей стране привести цены за тепло и теплую воду до экономически обоснованных. Это означает, что для каждого украинца платежка, которую он получает за тепло и теплую воду, должна быть справедливой и честной, и мы ожидаем снижения цен на отопление где-то на 17-20%, – отметил Павел Петренко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что правительство не допустит, чтобы кто-то мог отобрать у украинцев жилье за задолженность за коммунальные услуги.

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