Ціни на опалення знизяться на 17-20% – Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про ціни на тепло і гарячу воду в прийдешньому опалювальному сезоні.

– Економічно обґрунтована ціна на тепло – 1 300 грн, а у місті Чернігові зараз пенсіонерка, яка живе в квартирі 62 метри, переплачує майже 600 грн, тому що там встановлена ціна 2 200 грн. У Смілі переплачується близько 700 грн людьми, які живуть у невеличких квартирах. Всі ці місцеві постачальники і місцеве самоврядування, яке повинно було виконати закони і привести у відповідність плату за тепло і за воду, цього не зробили.

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– Уряд знайшов професійне рішення і на наступному засіданні ми будемо його приймати, де ми зобов’яжемо постачальників по всій країні привести ціни за тепло і теплу воду до економічно обґрунтованих. Це означає, що для кожного українця платіжка, яку він отримує за тепло і теплу воду, повинна бути справедливою і чесною, і ми очікуємо зниження цін на опалення десь на 17-20%, – зазначив Павло Петренко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що уряд не допустить, аби хтось міг відібрати в українців житло за заборгованість за комунальні послуги.

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