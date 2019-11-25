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Туризм в Катаре: отменяют туристические визы и проводят культурные мероприятия

Катар начинает восстанавливать морской туризм. После дипломатического кризиса с Саудовской Аравией, Эмиратами и Бахрейном, гостей в страну стало приезжать меньше на 73%. И вот только теперь в порт столицы страны Дохи зашел первый круизный лайнер.

Круизные лайнеры привозят в города по всему миру миллионы туристов.

Новая туристическая стратегия рассчитана до 2023 года. Морской туризм – ее основная часть.

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Продвигать туризм в Катаре планируют, прежде всего, в европейских странах. Отменяют туристические визы и проводят многочисленные спортивные чемпионаты и культурные события. И желающим, похоже, это нравится.

К слову, ранее Факты ICTV писали про морской, горнолыжный, винный и медицинский туризм в Грузии.

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