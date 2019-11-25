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Туризм у Катарі: скасовують туристичні візи та проводять культурні події

Катар починає відновлювати морський туризм. Після дипломатичної кризи з Саудівською Аравією, Еміратами та Бахрейном, гостей у країну стало приїжджати менше на 73%. І от лише тепер до порту столиці країни Дохи зайшов перший круїзний лайнер.

Круїзні лайнери привозять до міст по всьому світу мільйони туристів.

Нова туристична стратегія розрахована до 2023 року. Морський туризм – її основна частина.

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Промотувати туризм у Катарі планують, перш за все, в європейських країнах. Відміняють туристичні візи та проводять численні спортивні чемпіонати та культурні події. І охочим, схоже, це до вподоби.

До слова, раніше Факти ICTV писали про морський, гірськолижний, винний і медичний туризм в Грузії.

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