Tvorchi и Биг-Бен с фонтанами. Как отпраздновали день рождения ЖК Новая Англия

Когда в старую Англию еще не пускают, то надо тусить в новой. Именно так решили в компании Royal House ЖК Новая Англия и с размахом отпраздновали свой пятый день рождения и ввод в эксплуатацию седьмого по очереди дома. Пригласили нынешних и будущих жильцов.

Для некоторых праздник стал двойным.

Получили ключи от квартиры вчера. 5 лет строительства комплекса и почти день получения ключей от квартиры. Это нам очень понравилось, праздничное настроение.

А чтобы настроение было действительно английским, в комплексе торжественно открыли арт-инсталляцию 13-метрового Биг-Бена с аллеей фонтанов. А в придачу устроили большой концерт и угощали праздничным тортом. Гости — удивлены.

И артисты не заставили себя ждать. В этот вечер Новую Англию поздравлял с праздником целый букет звезд.

Смарт-квартиры в Украине

Смарт-квартиры уже длительное время достаточно популярны, однако они имеют свои плюсы и минусы.

Смарт-кватира — это одна комната, розделена на зоны, общей площадью в среднем 20 кв. м, но бывают и значительно меньше дома. Основное преимущество такого жилья — доступная цена.

Смарт-квартиры покупает в основном молодежь, которая переезжает в Киев работать или хочет разъехаться с родителями. Цена доступная. Хотя в пересчете на квадратный метр обходится дороже, чем стандартные дома, примерно на $200.

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