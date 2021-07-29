Tvorchi та Біг-Бен з фонтанами. Як відсвяткували день народження ЖК Нова Англія

Коли до старої Англії ще не пускають, то треба тусити в новій. Саме так вирішили у компанії Royal House ЖК Нова Англія і з розмахом відсвяткували свій п’ятий день народження і введення в експлуатацію сьомого за чергою будинку. Запросили нинішніх та майбутніх мешканців.

Для декого свято стало подвійним.

Отримали ключі від квартири вчора. 5 років будівництва комплексу і майже день отримання ключів від квартири. Це нам дуже сподобалося, святковий настрій.

А щоб настрій був дійсно англійським, у комплексі урочисто відкрили арт-інсталяцію 13-метрового Біг-Бена з алеєю фонтанів. А на додачу влаштували великий концерт та пригощали святковим тортом. Гості – захоплені.

І артисти не забарилися. Цього вечора Нову Англію вітав зі святом цілий букет зірок.

Смарт-квартири в Україні

Смарт-квартири вже тривалий час досить популярні, однак вони теж мають свої плюси і мінуси.

Смарт-кватира – це одна кімната, розділена на зони, загальною площею в середньому 20 кв. м, але бувають і значно менші оселі. Основна перевага такого житла – доступна ціна.

Смарт-квартири купує здебільшого молодь, яка переїжджає до Києва працювати або хоче роз’їхатися з батьками. Ціна доступна. Хоча у перерахунку на квадратний метр обходиться дорожче, ніж стандартні оселі, приблизно на $200.

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