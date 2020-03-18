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Факти / Відео / Україна

Тисячі людей відрізані від світу. Дороги до українських сіл розсипаються

Без зв’язку зі світом чимало українських сіл. Через погані дороги до них не доїхати й інколи навіть важко дійти. Не ходять рейсові автобуси, не викличеш швидку чи пожежну. І це проблема всієї країни.

Тисячі жителів 11 сіл Новоодеського району кілька років практично відрізані від цивілізації. Як виглядає громадський транспорт тут уже й не пам’ятають. Через жахливу дорогу автобуси відмовились сюди приїжджати.

Деякі ділянки до райцентру Нова Одеса селяни власноруч ремонтували. Засипали щебенем, вирівнювали грейдером. Але полотно рівненьке до першого дощу. А ще напрямок розбивають перевантажені зерновози. І в такому стані кожна третя місцева дорога на Миколаївщині.

Під час останньої стихії на Прикарпатті вода змила понад 300 км доріг, 8 км дамб та 35 мостів. На відновлення всього та ремонт  місцевих шляхів потрібно до сотні мільярдів гривень.

І 2020 рік не виняток. Для уряду пріоритет міжнародні та державні траси. На місцеві виділили лише 20 млрд грн. Зі 150 тис. км відремонтують і підлатають лише 3 тис. Тож, людям у глибинці і далі доведеться самотужки долати смуги з багатьма перешкодами.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Черкащині люди перекрили дорогу через ями.

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