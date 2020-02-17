Недели три побегали и домой – ротации боевиков на фронте

Сейчас в зоне ООС довольно тихо. Даже среди открытого поля нет ветра, поэтому если хорошо прислушаться, слышно, как по ту сторону линии фронта гремит вражеская техника. Оккупанты даже не пытаются прятаться. Наоборот, убеждены наши бойцы, делают это для того, чтобы напугать их.

На передовой наемники долго не задерживаются. Недели три побегали, и домой. На замену заходят новые подразделения и заводят старые песни. Иногда в буквальном смысле. Армейцам то все хорошо слышно.

А если позиции расположены в открытом поле, то бойцы стараются меньше с окопов выглядывать. Захватчикам их трудно усмотреть, так выманивают чучелом. Как будто здесь кто-то поверит, что на горизонте застывшая живая мишень.

Когда-то густые деревья вокруг окопов, прикрывавшие от вражеского огня, сейчас нашинкованные обломками снарядов. Есть и совсем свежие следы от стрелкового оружия и тяжелых минометов, запрещенных Минскими договоренностями. Враг их насыпает с временных, на скорую руку накопанных огневых точек.

По информации разведки Минобороны, пропагандисты распространяют на оккупированных территориях дезинформацию, что украинская армия готовит наступление. В то же время, сами боевики провоцируют напряжение среди гражданского населения, палят из жилых кварталов. Ведь хорошо знают – наши воины по мирным людях не будут стрелять.

Факты ICTV ранее писали о том, как ВСУ держит оборону под Авдеевкой.

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