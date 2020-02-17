Тижні три побігали і додому – ротації бойовиків на фронті

Нині у зоні ООС досить тихо. Навіть серед відкритого поля немає вітру, тому якщо добре прислухатися, чути як по той бік лінії фронту гримить ворожа техніка. Окупанти навіть не намагаються ховатися. Навпаки, переконані наші бійці, роблять це для того, щоб налякати їх.

На передовій найманці довго не затримуються. Тижнів зо три побігали, та й додому. На заміну заходять нові підрозділи і заводять старої пісні. Іноді у буквальному сенсі. Армійцям те все добре чути.

А якщо позиції розташовані у відкритому полі, то бійці намагаються менше із окопів визирати. Загарбникам їх важко угледіти, тому виманюють опудалом. Ніби тут хтось повірить, що на горизонті застигла жива мішень.

Колись густі дерева довкола шанців, що прикривали від ворожого вогню, нині пошинковані уламками снарядів. Є і зовсім свіжі сліди від стрілецької зброї та важких мінометів, що заборонені Мінськими домовленостями. Ворог їх насипає із тимчасових, на швидкоруч накопаних вогневих точок.

За інформацією розвідки Міноборони, пропагандисти розповсюджують на окупованих територіях дезінформацію, що українська армія готує наступ. Водночас, самі ж бойовики провокують напругу серед цивільного населення, гатять із житлових кварталів. Бо добре знають – наші воїни по мирних людях не стрілятимуть.

Факти ICTV раніше писали про те, як ЗСУ тримає оборону під Авдіївкою.

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