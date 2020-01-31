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Факты / Видео / Украина

В 19 лет весила 29 кг. На Прикарпатье девушка умерла от анорексии

На Прикарпатье от анорексии умерла девушка. Мучила себя диетами и отказывалась от еды Наталья пять последних лет. Голод настолько истощил тело, что мозг информацию о потребности в пище, уже не воспринимал.

Анорексия – это психическое заболевание, и наиболее уязвимые подростки. Болезнь трудно обнаружить, а необратимые процессы в организме могут произойти уже через три-четыре месяца. Затем остановить гормональные и метаболические изменения довольно сложно.

В Богородчанах слово анорексия на слуху. Родители начали контролировать детей, проверяют их рацион и даже ходят на консультации. Однако даже здесь случаи анорексии – не редкость.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Прикарпатье девушка умерла из-за диеты.

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