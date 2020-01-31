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Факти / Відео / Україна

У 19 років важила 29 кг. На Прикарпатті дівчина померла від анорексії

На Прикарпатті від анорексії померла дівчина. Мучила себе дієтами та відмовлялася від їжі Наталя п’ять останніх років. Голод настільки виснажив тіло, що мозок інформацію про потребу в їжі, уже не сприймав.

Анорексія – це психічна хвороба, та найбільш вразливі підлітки. Недугу важко виявити, а незворотні процеси в організмі можуть відбутися вже за три-чотири місяці. Потім зупинити гормональні та метаболічні зміни доволі важко.

У Богородчанах слово анорексія на слуху. Батьки почали контролювати дітей, перевіряють їхній раціон та навіть ходять на консультації. Однак навіть тут випадки анорексії – непоодинокі.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Прикарпатті дівчина померла через дієту.

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