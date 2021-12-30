В 2021 году мир претерпел разрушительных последствий от изменения климата — есть ли выход

Разрушительные убийственные наводнения, масштабные пожары, ураганы, извержения вулканов – в 2021 году природа человечество не жалела! И будет только хуже – говорят ученые, если люди не спохватятся! Изменения климата – разбалансировали природу и единственный выход – совместно бороться с парниковыми газами.

Изменения глобального климата в 2021 году окончательно перешли из научных статей на первые полосы мировых изданий. В Европе циклон Бернд в июле вызвал катастрофические наводнения — погибли более 200 человек. В Германии это стало самым мощным ущербом от стихии за последнее столетие.

Изменения уровня мирового океана сразу ощущают в Венеции – город в этом году постоянно заливал. Туристов отпугивает то, что нужно ходить в резиновых сапогах и то, что основные локации закрыты.

В Антарктиде ледник Туэйтса стремительно двигается к морю и тает. Ежегодно он теряет 50 млрд тонн льда. Если ледник исчезнет, ​​то мировой океан поднимется на полметра, а значит, города на побережьях затопит.

— Мы бурили лед и выяснили, что под ледником достаточно теплой воды, и все начинает таять. Это как пирог из нескольких слоев, каждый нагревается и растекается. В ближайшие 5 лет ситуация может стать критической, — говорит океанограф по международной коллаборации ледника Туэйтса Петер Дэвис.

Но кроме большой воды, в этом году мир страдал от пожаров. Их долго не могли погасить из-за высокой температуры, сильного ветра и сухости воздуха.

Изменения климата вызваны парниковыми газами, производящими промышленность и транспорт. В ноябре в Глазго представители 200 стран договорились ограничить использование ископаемого топлива до 2030 года. В то же время эксперты решения форума назвали компромиссным, а меры – недостаточными.

О том, что планета переходит к новому погодному режиму, свидетельствует и активность вулканов. На Канарских островах извержение Кумбре-Вьеха длилось почти три месяца – лава стекала в атлантический океан, застывала и создала новый остров. Людей вовремя эвакуировали, но стихия уничтожила целые селения.

А в Исландии проснулся вулкан в 40 км от столицы Рейкявика. Люди съезжались к огненной горе как на аттракцион – сделать фото и даже пожарить сосиски. В то же время, ученые призывают мир внимательнее прислушиваться к Земле — чтобы не упустить момент, когда изменения станут необратимыми.

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