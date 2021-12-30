У 2021 році світ зазнав руйнівних наслідків від зміни клімату – чи є вихід

Руйнівні вбивчі повені, масштабні пожежі, урагани, виверження вулканів – у 2021 природа людство не шкодувала! І буде тільки гірше – кажуть учені, якщо люди не схаменуться! Зміни клімату – розбалансували природу і єдиний вихід – спільно боротися з парниковими газами.

Зміни глобального клімату у 2021 році остаточно перейшли з наукових статей на перші шпальти світових видань. В Європі циклон Бернд у липні спричинив катастрофічні повені – загинуло понад 200 людей. У Німеччині це стало найпотужнішими збитками від стихії за останнє століття.

Зміни рівня світового океану одразу відчувають у Венеції – місто цього року постійно заливало. Туристів відлякує те, що треба ходити в гумових чоботях і те, що основні локації закриті.

В Антарктиді льодовик Туейтса стрімко рухається до моря і тане. Щороку він втрачає 50 млрд тон криги. Якщо льодовик зникне, то світовий океан підніметься на півметра, а отже міста на узбережжях затопить.

— Ми бурили кригу і з’ясували, що під льодовиком достатньо теплої води, тож все починає танути. Це немов пиріг з кількох шарів, кожен нагрівається і розтікається. За найближчі 5 років ситуація може стати критичною, – каже океанограф з міжнародної коллаборації льодовика Туейтса Петер Девіс.

Але окрім великої води, цього року світ потерпав від пожеж. Їх довго не могли загасити через високу температуру, сильний вітер і сухість повітря.

Зміни клімату викликані парниковими газами, які виробляє промисловість та транспорт. У листопаді в Глазго представники 200 країн домовилися обмежити використання викопного палива до 2030 року. Водночас експерти рішення форуму назвали компромісним, а заходи – недостатніми.

Про те, що планета переходить до нового погодного режиму свідчить й активність вулканів. На Канарських островах виверження Кумбре-В’єха тривало майже три місяці – лава стікала в атлантичний океан, застигала і створила новий острів. Людей вчасно евакуювали, але стихія знищила цілі селища.

А в Ісландії прокинувся вулкан за 40 км від столиці Рейкявіка. Люди з’їжджалися до вогняної гори як на атракціон – зробити фото і навіть посмажити сосиски. Водночас науковці закликають світ уважніше прислухатися до Землі – щоб не пропустити момент, коли зміни стануть незворотними.

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