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У Берліні протести через високу вартість оренди житла

У Берліні протести через високу вартість оренди житла. Кілька тисяч протестувальників несуть плакати з гаслом Мати будинок – основне право.

Організатори почали збирати підписи під петицією щодо референдуму, про експропріацію житлових компаній. Вони  вимагають, щоб компанії з понад  трьома тисячами помешкань були передані державі.

В останні роки різниця у вартості між приватними і державними будинками в Німеччині зросла в середньому на 3,6%. За оцінками сенату Берліна, купівля приватних квартир обійдеться державі в понад 30 мільярдів євро.

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Нагадаємо, у Берліні 11 грудня відбулася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників. Головна тема – захоплення РФ українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

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