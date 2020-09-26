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У Білорусі затримали більше 70 учасниць жіночого маршу

У Білорусі тривають протести. В Мінську затримали більше 70 учасниць жіночого маршу. Мітингувальники пройшлися колоною центральними вулицями столиці і скандували Жыве Беларусь та президент Свєта.

Арешти здійснювали силовики у масках та формі без розпізнавальних знаків. Затримали сьогодні і символа жіночих протестів у Білорусі – 73-річну Ніну Багінську. Правоохоронці забрали у неї прапор і заштовхали в автобус. Згодом жінку відпустили.

Протести в Білорусі

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

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