В Черкассах кондуктор и водитель выгнали из маршрутки ребенка-инвалида

В Черкассах скандал с маршрутчиками, где цинизм водителей реально зашкаливает. После забастовки перевозчиков, которые требовали повышения стоимости проезда до 5 гривен, неделю назад местная власть пошла им на встречу. Зато, те должны были улучшить качество услуг и за свой счет возить льготников. Но очередной конфликт всколыхнул город. Подростка водитель выгнал из автобуса.

Богдан Волик – инвалид по зрению. Говорит, конфликт разгорелся из-за его удостоверения. Кондуктору оно не понравилось. Парень возмутился, потому что, говорит, с документом все в порядке: он действителен и по нему ездит уже не один год. Масла в огонь добавил водитель, который пришел в салон разбираться.

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Богдан вышел из маршрутки и сел в другую. А видео инцидента выложил в интернет. Кондуктор Любовь Власенко, которая сказала Богдану, что он не имеет права на проезд по удостоверению, оправдывается, что не досмотрела. Водитель, который указал на дверь подростку, объясняет: сделал это потому, что парень ему грубил и снимал на телефон. Уверяет, Богдана не толкал.

Сейчас на предприятии, где работают эти водитель и кондуктор проводят служебное расследование. В настоящее время они отстранены от работы. Руководство говорит, до этого нареканий на работу этих работников не было. Здесь готовы к диалогу с подростком и органами опеки. Богдан – сирота, его воспитывает бабушка. Сами хотят разобраться в ситуации, чтобы больше не такого не случалось.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как во Львове водитель “выбросил” школьника из маршрутки.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 11:28



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