В Черкассах создали мурал ко дню рождения Андрея Кузьменко
Ко дню рождения Андрея Кузьменко в Черкассах создали мурал с портретом певца. Авторы идеи — супруги, мечтавшие так украсить стену своего дома.
Взяли разрешение у жены Кузьмы, согласовали с городскими службами, обратились к друзьям в соцсетях. Желающих помочь откликнулось немало.
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Черкасчане сбросились деньгами и инструментами, соседи выходили сами штукатурить, бороться с зарослями возле дома.
Теперь здесь высадят березы и создадут клумбы. Справились почти за неделю, художник работал до поздней ночи. Открытие запланировано на 17 августа в 18.00.
День рождения Кузьмы
17 августа родился легендарный украинский певец Кузьма Скрябин. Сегодня вокалисту исполнилось бы 52 года.
Андрей Викторович Кузьменко родился в городе Самбор, Львовской области.
Его мать – преподаватель музыки, ей в 2012 году Кузьма посвятил песню Мам. Отец Кузьмы работал всю жизнь на химических предприятиях инженером.