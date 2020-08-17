В Черкассах создали мурал ко дню рождения Андрея Кузьменко

Ко дню рождения Андрея Кузьменко в Черкассах создали мурал с портретом певца. Авторы идеи — супруги, мечтавшие так украсить стену своего дома.

Взяли разрешение у жены Кузьмы, согласовали с городскими службами, обратились к друзьям в соцсетях. Желающих помочь откликнулось немало.

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Черкасчане сбросились деньгами и инструментами, соседи выходили сами штукатурить, бороться с зарослями возле дома.

Теперь здесь высадят березы и создадут клумбы. Справились почти за неделю, художник работал до поздней ночи. Открытие запланировано на 17 августа в 18.00.

День рождения Кузьмы

17 августа родился легендарный украинский певец Кузьма Скрябин. Сегодня вокалисту исполнилось бы 52 года.

Андрей Викторович Кузьменко родился в городе Самбор, Львовской области.

Его мать – преподаватель музыки, ей в 2012 году Кузьма посвятил песню Мам. Отец Кузьмы работал всю жизнь на химических предприятиях инженером.

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